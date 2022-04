QUAD बैठक में भारत के लिए मुसीबत खड़ा करेगा अमेरिका! व्हाइट हाउस ने नई रणनीति का किया ऐलान

International

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यो/वॉशिंगटन, अप्रैल 29: यूक्रेन युद्ध में भारत लगातार फंसा हुआ है और अमेरिका लगातार भारत पर प्रेशर बना रहा है और अगले महीने जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली बैठक से पहले अमेरिका ने साफ कर दिया है, कि क्वाड की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ वो क्या कदम उठाने वाला है और जाहिर तौर पर अमेरिका के इस ऐलान का मतलब भारत पर और दबाव बनाने की कोशिश है।

क्या होगा, अगर भारत, चीन और रूस दोस्त बन जाएं? क्या ऐसा संभव है? अमेरिका की मनमर्जी हो जाएगी खत्म?

US has made it clear that, in the Quad countries meeting to be held in May, it will ask all countries to take public steps against Russia.