चीनी आयात करने पर पाकिस्तान ने भारत को ‘ब्लैकलिस्ट’ में डाला, जानिए अमेरिका ने क्या कहा

oi-Abhijat Shekhar

वाशिंगटन: पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास खरीदने से यू-टर्न ले लिया है। पहले पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास खरीदने का फैसला किया था लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार अपने ही फैसले से पलट गई। जिसको लेकर अब अमेरिका का बयान आया है। पाकिस्तान ना सिर्फ अपने फैसले से पलट गया बल्कि उसने 50 हजार टन चीनी खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया, जिसमें उसने एक तरह से भारत को ब्लैकलिस्ट में रख दिया है। जिसपर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

I wouldn’t want to comment on that specifically. What I would say is that we continue to support direct dialogue between India & Pakistan on issues of concern: US State Department spokesperson Ned Price on Pakistan cabinet rejecting a proposal to import cotton & sugar from India pic.twitter.com/m7Fe3bvcLj