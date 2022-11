Air India से हुई भारी गलती! अब यात्रियों को लौटाने होंगे इतने करोड़ रुपये, US ने लगाया भारी जुर्माना

International

oi-Artesh Kumar

टाटा ग्रुप की एअर इंड‍िया (TATA-Led Air India) को एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई है। इस एक गलती की वजह से कंपनी को भारी जुर्माना भरना होगा। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाले एअर इंडिया को 121.5 मिलियन डॉलर (12 करोड़ 15 लाख) का रिफंड करने को कहा है। इसके साथ ही 14 लाख डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अमेरिकी परिवहन विभाग के मुताबिक एअर इंडिया के साथ-साथ छह एयरलाइन कंपनियों पर भी यह कार्रवाई की है। विभाग ने बताया कि छह एयरलाइन कंपनियां रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि देने पर सहमति जताई है।

English summary

The US has ordered Tata-group-owned Air India to pay a whopping $121.5 million as refunds and $1.4 million as penalties for extreme delays in providing refunds to passengers due to the cancellation or change in flights, mostly during the pandemic, officials said.