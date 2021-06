एलियंस पर अमेरिकी संसद से सनसनीखेज गोपनीय दस्तावेज लीक, निशाने पर था यूएस नेवी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 04: यूएस नेवी ने अमेरिकी संसद में एलियंस को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। सरकारी सूत्रों ने यूएस नेवी द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट को लीक कर दिया है, जिसमें यूएस नेवी ने यूएफओ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस गोपनीय दस्तावेज में यूएस नेवी ने कहा है कि उसने अपनी रडार में जिस यूएफओ को पकड़ा था, उसमें एलियंस हो सकते हैं। इस महीने यूएस नेवी द्वारा अमेरिकी संसद में पेश की गई रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है लेकिन उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, उसमें अमेरिकन नेवी ने एलियंस को लेकर कई दावे किए हैं।

अमेरिकी नेवी को 14 एलियंस विमानों ने घेरा, एयरक्राफ्ट को रोका, डरे सैनिकों ने सुरक्षा को बताया बड़ा खतरा

The report on aliens presented by the US Navy in the US Parliament has been leaked. Many surprising claims have been made in this report about UFOs and aliens.