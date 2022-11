US MidTerm Poll Result: बाइडेन ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, कहा, नहीं दिखी कोई 'रेड वेव'

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने मध्यावधि चुनाव (US MidTerm Poll Result 2022) को लोकतंत्र के लिए 'अच्छा दिन' बताया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, 'रेड वेव' का असर नहीं दिखाई दिया है। बाइडन ने मध्यावधि चुनाव पर कहा कि हाल के वर्षों में हमारे लोकतंत्र की परीक्षा हुई है, लेकिन अमेरिकी लोगों के वोटों से हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ही हमें बनाता है।

English summary

biden further remarked at the 'Red Wave' that the Republicans were quite hopeful for in the midterm polls. While delivering the remarks at the mid-term polls, Biden said "Our Democracy has been tested in recent years, but with the votes of American people we have proved once again that it's Democracy who we are," he said.