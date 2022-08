अमेरिकी जर्नलिस्ट अंगद सिंह को वापस न्यूयॉर्क भेजा गया, मां ने बताई असली वजह

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/न्यूयॉर्क, 26 अगस्त : भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक और जर्नलिस्ट अंगद सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के कुछ समय बाद वापस उन्हें न्यूयार्क भेज दिया गया। अंगद की मां गुरमीत कौर ने सोशल साइट फेसबुक पर बताया कि, अंगद भारत की निजी यात्रा पर आए थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें वापस अमेरिका लौट जाने के लिए कहा गया।

English summary

A US citizen of Indian origin and journalist Angad Singh was allegedly denied entry to India and deported from the New Delhi airport to New York on Wednesday night, his family members said.