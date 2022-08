नैन्सी पेलोसी का एशिया दौरा शुरू,चीन ने दे दी धमकी, गोपनीय रखा गया ताइवान का दौरा!

International

oi-Artesh Kumar

हांगकांग, 1 अगस्त : अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House of Representative) की स्पीकर नैन्सी पेलोसी (nancy pelosi) का आज से एशिया के दौरा शुरू हो रहा है। उनके साथ कई अन्य कांग्रेस सदस्य सोमवार को सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि, उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने इसको लेकर अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि, नैन्सी ताइवान का भी दौरा कर सकती हैं। यह एक हाई- प्रोफाइल दौरा माना जा रहा है।

English summary

US House Speaker Nancy Pelosi and several other Congress members are visiting Singapore on Monday, their first official stop in a high-profile Asia tour that has attracted international attention over speculation she may visit Taiwan.The delegation's two-day visit to Singapore will include meetings with Singaporean President Halimah Yacob and Prime Minister Lee Hsien Loong, along with a number of cabinet ministers, according to Singapore's Foreign Ministry.