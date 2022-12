भारत में दो साल बाद भी अमेरिका के राजदूत नहीं, बाइडेन क्यों नहीं भेज पा रहे 'दोस्त' के घर अपना दूत?

अमेरिकी रिवाज के मुताबिक, हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में अलग अलग राजदूत होता है और ट्रंप प्रशासन के जाने के बाद केनेथ जस्टर भी भारत से चले गये थे। केनेथ जस्टर के जाने के बाद भारत में नये राजदूत की नियुक्ति नहीं हुई है।

US-India Tie: जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से अब दो साल होने वाले हैं, जबसे भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है। यानि, जो अमेरिका भारत को एशिया का सबसे खास स्ट्रैटजिक पार्टनर मानता है, उसने पिछले दो सालों से भारत में अपना राजदूत नहीं भेजा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल एरिक गार्सेटी को भारत में राजदूत बनाने के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन सीनेट ने उसे रोक दिया था, जिसके बाद से भारत में अमेरिका ने अभी तक राजदूत नहीं भेजा है।

