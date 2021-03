अमेरिकी रक्षामंत्री ने पीएम मोदी को दिया राष्ट्रपति बाइडेन का ‘गुप्त संदेश’, NSA से मुलाकात में भी चीन मुद्दा

International

नई दिल्ली: अमेरिका के रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन तीन दिनों के भारत दौरे पर हैं जहां दोनों देशों के बीच चीन को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। शुक्रवार को भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और फिर आज उनकी मुलाकात भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच चीन को लेकर बातचीत की गई है।

Pleasure to meet U.S. @SecDef Lloyd Austin today. Conveyed my best wishes to @POTUS @JoeBiden . India and US are committed to our strategic partnership that is a force for global good. pic.twitter.com/Z1AoGJlzFX

पीएम मोदी से मुलाकात

भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन की सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात हुई। इस दौरान देखा गया कि लॉयड ऑस्टिन के हाथ में डायरी थी जिसपर उन्होंने पीएम मोदी से हुई बातचीत का ब्योरा लिखा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के दौरान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर बातचीत की गई। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं और इन दोनों के साथ आने से जो ताकत बनती है, वो ताकत दुनिया की बेहतरी के लिए है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बात

पीएम मोदी और अमेरिकी रक्षामंत्री की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी रक्षामंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच के रक्षा संबंध को और मजबूत करने के साथ अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तीव्र इच्छा व्यक्त की गई है।

Great meeting with National Security Advisor Doval last night. The breadth of collaboration between our two nations reflects the significance of our Major Defense Partnership as we work together to address the most pressing challenges facing the Indo-Pacific region. pic.twitter.com/DoMZiJDiF1