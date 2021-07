कनाडा-अमेरिका में विनाशकारी गर्मी से तबाही, 100 करोड़ से ज्यादा जीवों की गई जान, सैकड़ों इंसानों की भी मौत

International

oi-Abhijat Shekhar

ओटावा, जुलाई 11: कनाडा और अमेरिका में भीषण गर्मी और लू की वजह से पिछले 2 हफ्तो में करोड़ों समुद्री जीव और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा में इस वक्त इतनी खतरनाक लू चल रही है कि लोगों का रहना मुहाल हो गया है और समुद्री तटों पर करोड़ों समुद्री जीवों के डेड बॉडी मिले हैं। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते से जारी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में विनाशकारी गर्मी की वजह से समुद्र का पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया कि मसल्स, क्लैम जैसे करोड़ों समुद्री जीवों की मौत हो गई है। वहीं, सैकड़ों आदमियों की भी लू की वजह से मरने की जानकारी सामने आई है।

आसमान से बरसी आग: 100 करोड़ समुद्री जीवों की जान ले सकती है ये भीषण गर्मी

More than a billion sea creatures and hundreds of humans have lost their lives in the devastating heatwaves in Canada and the United States.