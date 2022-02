Ukraine Crisis: अमेरिका ने रूस पर लगाया पहला बड़ा प्रतिबंध, रूस के खिलाफ महायुद्ध के करीब दुनिया!

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, फरवरी 22: पूर्वी यूक्रेन के दोनों रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुगांस्क को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने के फैसले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ बुरी तरह से भड़क गये हैं और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के घुसने के बाद अब महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। वहीं, अमेरिका ने पहला बड़ा कदम उठाते हुए रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है।

पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के घुसने के बाद जश्न, आतिशबाजी... युद्ध तय ! अमेरिका, NATO का बड़ा फैसला

English summary

The US has announced the first sanctions since the Russian decision to recognize Donetsk and Lugansk as independent states.