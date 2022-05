हाइपरसोनिक हथियारों की विनाशक रेस में उलझे अमेरिका और चीन, दुनिया के लिए कैसे है बड़ा खतरा?

International

नई दिल्ली, मई 15: दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्दपोतों को अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से कैसे ध्वस्त करेगा, इसकी काफी तेज तैयारी चीन ने शुरू कर दी है। चीन ने अमेरिकी युद्धपोतों और ठिकानों पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों का अभ्यास काफी तेज रफ्तार से शुरू कर दिया है। और चीन के शिनजियांग प्रांत के तकलामाकन डेजर्ट शो में नकली लक्ष्यों को भेदती चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों की हालिया सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं। वहीं, अमेरिका भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, जिससे सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या दो सुपरपॉवर्स की हथियारों की रेस दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा?

