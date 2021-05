सोने से भी ज्यादा महंगी है जापान की उनागी मछली, सांप जैसी मछली की खासियत जानकर रह जाएंगे दंग

International

oi-Abhijat Shekhar

टोकयो, मई 15: जापान की एक बेहद खास मछली, कीमत इतनी की खरीदने से पहले आदमी सौ बार सोचे। लेकिन, खासियत इतनी की ना खाए तो पछताए। इस मछली का नाम है उनागी। जो सिर्फ जापान में पाई जाती है। ये मछली अपनी कीमत और अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो भी यात्री जापान जाते हैं वो इस मछली को जरूर खाना पसंद करते हैं। लेकिन, इस मछली का दाम जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। द फुड टाइम डॉट कॉम के मुताबिक 2018 में छोटी उनागी मछली की कीमत जापान में 35 हजार डॉलर प्रति किलो था। लेकिन, इस मछली को पकड़ने के साथ ही नहीं खाया जाता है, बल्कि इस मछली को बनाने से पहले बकायदा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आईये हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस मछली को बेहद खास और इतनी ज्यादा महंगा बनाती है।

Unagi is the most expensive fish in Japan, selling for up to $35,000 per kilogram pic.twitter.com/6WnL6w8qA7

English summary

Unagi fish from Japan are more expensive than gold. After all, what is the specialty of Unagi fish, let us know.