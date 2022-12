यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने PM मोदी को किया फोन, खुद ट्वीट कर बताया क्या कुछ हुई बात

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच इससे पहले अक्टूबर के महीने में भी फोन पर बात हुई थी। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकलने की बात कही थी

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को सफल G20 अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी।

