रूस से 'जंग' के हालात के बीच यूक्रेन का यू-टर्न, राष्ट्रपति ने कहा, 'युद्ध की दहशत फैला रहा है अमेरिका'

oi-Abhijat Shekhar

कीव, जनवरी 29: रूस के साथ 'जंग' जैसे हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को ही युद्धा का हो-हल्ला मचाने को लेकर लताड़ लगा दी है और राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि, अमेरिका और पश्चिमी देश युद्ध को लेकर हल्ला मचा रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि, अमेरिका और पश्चिमी देशों के हो-हल्ला की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंच रहा है।

English summary

The President of Ukraine has accused the US of creating an 'atmosphere of war', after which the question is, has the Ukraine crisis taken a new turn?