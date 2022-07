टूट रहा है पूर्वी यूक्रेन, लाखों लोगों से फौरन क्षेत्र खाली करने की अपील, पांचवें महीने जीतने वाला है रूस?

International

कीव, 6 जुलाई : रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। कीव जंग की आग में अब पुरी तरह से झुलस चुका है। हालांकि उसे अमेरिका और यूरोप से जो सैन्य सहायता मिल रही हैं, उससे कुछ वक्त के लिए रूस से मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन वह विशालकाय पुतिन की सेना का सामना करने में असमर्थ है। जंग के मैदान में तब्दील हो चुके यूक्रेन में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक, डोनेत्स्क प्रांत के गवर्नर ने वहां के निवासियों से तुरंत घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का आह्वान किया है।

The governor of Donetsk province, the only province in the eastern Donbas region still under Ukrainian control after Russian troops on Monday said they had seized neighbouring Luhansk, has urged the more than 350,000 residents living there to flee Russia’s escalating bombing offensives.