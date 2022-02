Video: 'सीधा बोलो', यूक्रेन पर बैठक में खुफिया प्रमुख पर गुस्साए पुतिन, बोले, क्या समझौता कर लें?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, फरवरी 23: यूक्रेन संकट पर इस वक्त जब पूरी दुनिया टेंशन में है, तो रूसी अधिकारियों के भी हाथ- पैर फूले हुए हैं। खासकर राष्ट्रपति पुतिन के सामने बोलने में रूसी अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के सामने बोलने के दौरान रूस के प्रमुख खुफिया अधिकारी को बार बार हकलाते हुए और रूसी राष्ट्रपति को उन्हें बार बार टोकते हुए देखा जा रहा है।

पुतिन के 'यूक्रेन प्लान' में बुरी तरह से फंसे जो बाइडेन, अफगानिस्तान हार के बाद धूल में मिली प्रतिष्ठा?

English summary

Vladimir Putin lashed out at his own spy chief during a meeting on the Ukraine crisis and asked him to "speak clearly".