‘दिल्ली के छात्र पर यूक्रेन में कई बार फायरिंग’, भारत की रूस-यूक्रेन से ‘स्थानीय युद्धविराम' की अपील’

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/मॉस्को/कीव, मार्च 05: दो दिनों में दूसरी बार, भारत सरकार ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि, यूक्रेनी सेना ने खारकीव रेलवे स्टेशन पर 3 हजार से ज्यादा भारतीय नागरिकों को बंधक बना रखा है। यानि, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि, यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को बंधक बनाने वाली खबर गलत है, यहां तक की भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि, भारत की तरफ से छात्रों को निकालने के लिए 'स्थानीय सीजफायर' की अपील भी की गई थी।

Ukraine crisis: अमेरिका की अकड़ पड़ी ढीली? पुतिन अनफ्रेंड, UN वोटिंग से फिर गैर हाजिर भारत... बड़े अपडेट्स

English summary

In the midst of the Ukraine crisis, the Indian Foreign Ministry has denied Putin's claim, in which he accused the Ukrainian army of holding Indian students.