ओस्लो में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत, 14 घायल : नॉर्वे पुलिस

ओस्लो,25 जून : नोर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित एक गे बार (Gay Bar) में शनिवार को हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस हमले में 14 लोगों के घायल होने की सूचना है। नार्वे पुलिस के मुताबिक, लंदन गे बार नाइट क्लब के भीतर और बाहर फायरिंग हुई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। घायल 14 लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

एक संदिग्ध हिरासत में

फायरिंग की इस घटना के बाद नार्वे पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से बंदूक भी बरामद कर लिया गया है। हमला क्यों किया गया इस विषय पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। वहीं घटनास्थल पर मारे गए दोनों लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

बैग लेकर पहुंचा व्यक्ति ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

मौके पर मौजूद एक पत्रकार ने बताया कि, एक व्यक्ति बैग लेकर यहां पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आगे बताया कि गोलीबारी में घायल कई लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस इस घटना के बाद से अलर्ट मोड पर आ गई है और वहां मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है।

According to the Norwegian police, two people were killed and 14 wounded on Saturday in a shooting at a popular gay bar and nightclub in Oslo.