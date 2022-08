वैश्विक युवा बेरोजगारी घट जाएगी, संयुक्त राष्ट्र ने बताया 2022 में क्या होगा

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 11 अगस्त : संयुक्त राष्ट्र (United Nation) ने गुरुवार को कहा कि बेरोजगार युवाओं की कुल वैश्विक संख्या 2022 में घटकर 7.3 करोड़ ( 73 Million) हो जानी चाहिए, जो एक साल पहले की तुलना में 20 लाख (2 Million) कम है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि, वर्तमान आंकड़ा अभी भी 2019 के कोरोना महामारी से पूर्व के आंकड़ों से 60 लाख (6 Million) अधिक है। यूएन ने कहा कि, वैश्विक युवा बेरोजगारी में सुधार अन्य आयु समूहों से पीछे है।

English summary

However, the figure is still six million higher than the pre-pandemic level of 2019, with the recovery in youth unemployment lagging behind the bounceback in other age groups, the UN's International Labour Organization said. Between 2019 and 2020, those aged 15 to 24 experienced a much higher percentage loss in employment than the rest of the labour market, the ILO said in a report.