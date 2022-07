दो अंगुलियों से वीडियो बनाती है ये एडल्ट स्टार, हर महीने कमाती है इतने लाख रुपये

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 4 जुलाई : ऐली राय (Allie Rae) को लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। एली एक खूबसुरत महिला होने के साथ-साथ अपनी अंगुलियों की करामात सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं।

English summary

Adult star Allie Rae is 38 years old, and she is earning Rs 10 lakh every month because of her unique talent. Ellie says his thumb is quite flexible.