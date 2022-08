अमेरिका ने झूठ बोला ! तो क्या अल-जवाहिरी जिंदा है? तालिबान ने कहा- अब तक नहीं मिला शव

International

oi-Artesh Kumar

काबुल, 25 अगस्त : अमेरिका ने दावा किया था कि उसने अल-कायदा प्रमुख औ आतंक के आका अयमान अल- जवाहिरी को ड्रोन हमलों में मार गिराया है। अब तालिबान का कहना है कि, उसे अब तक अल-जवाहिरी का शव नहीं मिला है। उसने कहा कि, जांच जारी है। बता दें कि,अल जवाहिरी पर अमेरिका में हुए कई हमलों का आरोप था।

English summary

The Taliban have not found the body of Ayman al-Zawahiri and are continuing investigations, group spokesperson Zabihullah Mujahid said on Thursday, after the United States said they killed the al Qaeda leader in an airstrike in Kabul last month. Also read | Top Taliban leaders meet to deliberate on US claims of killing Al Qaeda chief