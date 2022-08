लड़कियां पढ़ाई करने विदेश नहीं जाएंगी, घर पर रहेंगी, ये है तालिबान का असली चेहरा!

International

oi-Artesh Kumar

तालिबान, 27 अगस्त : अफगानिस्तान में महिलाओं के मानवाधिकारों को कुचल कर रख दिया गया है। तालिबान जो आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के दायरे में आता है, उसने काबुल में सरकार तो बना ली, लेकिन अभी तक कई देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है। स्पूतनिक ने सूत्रों के हवाले से बताया कि, तालिबान ने लड़कियों (छात्राओं) को पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

English summary

The Taliban (under UN sanctions for terrorism) has refused to allow female students to leave the Afghan capital to go to study in Kazakhstan and Qatar, reported Sputnik citing sources.