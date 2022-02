गलती से लीक हो गया महिला YouTuber का एडल्ट वीडियो, मजबूरी में छोड़ना पड़ा अपना देश

International

oi-Abhijat Shekhar

थाइलैंड, फरवरी 21: कभी कभी लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में तूफान खड़ा हो जाता है और थाईलैंड की मशहूर यूट्यूबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिनकी एक गलती की वजह से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड की रहने वाली एरिसा एक यूट्यूबर थीं, लेकिन गलती से उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स टेप लीक हो गया।

English summary

Accidentally, the adult video of the famous YouTuber was leaked, after which he was forced to leave his country.