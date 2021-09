पूर्व अफगान अधिकारियों के अकाउंट खंगालने की कोशिश में था तालिबान, Google ने दिया जोर का झटका

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 04: विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गुगल ने आतंकी संगठन तालिबान को बड़ा झटका दिया है। गुगल ने अफगानिस्तान सरकार के ईमेल अकाउंट्स को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस्लामिक आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान सरकार के गुगल अकाउंट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, जिसे गुगल ने रोक दिया है।

English summary

Google has temporarily closed Gmail accounts to former Afghan government and officials. The Taliban was trying to track down the Google account.