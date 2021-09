तालिबान के नये शिक्षा मंत्री ने कहा, पीएचडी-मास्टर्स करना जरूरी नहीं, मुल्ला सबसे ज्यादा महान

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 08: तालिबान के नये शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के बच्चों का भविष्य कैसा होने वाला है। तालिबान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पढ़ाई-लिखाई जरूरी नहीं है, क्योंकि मुल्ला हर किसी से ऊपर होते हैं।

Taliban's new education minister has said that it is not necessary to do MA-PhD, mullahs are the greatest.