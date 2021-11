तालिबान का ज्यादातर अमेरिकी हथियारों को ठीक करने का दावा, देश में एयरफोर्स बनाने का ऐलान

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, नवंबर 07: काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने ऐलान किया है कि, देश में खुद का एयरफोर्स होना अनिवार्य है, लिहाजा अब तालिबान ने देश में खुद का एयरफोर्स बनाने का फैसला किया है। देश में सत्ता संभालने के दो महीने के बाद तालिबान ने देश में वायुसेना बनाने और उसे मजबूत करने की बात कही है।

English summary

The Taliban has claimed that it has recovered most of the American weapons and that the air force will be built again in the country.