चीन किसी भी वक्त ताइवान पर कर देगा हमला? बॉर्डर के पास दिखे 21 लड़ाकू विमान और जहाज, अब क्या करेगा अमेरिका

ताइपे/बीजिंग, 20 अगस्त : ड्रैगन के तेवर देखकर तो ऐसा लगता है कि,वह सैन्य अभ्यास की आड़ में ताइवान को हड़पने की फिराक में है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ताइवान ने अपने सीमा के पास चीन के 21 लड़ाकू विमान और 5 नौसैनिक जहाज ट्रैक किए हैं। खबर है कि, चीनी लड़ाकू विमानों और उनके नेवी जहाजों (Navy Ships) ने ताइवान जलडमरूमध्य मध्य रेखा (Taiwan Strait Median Line) को भी पार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार शाम 5 बजे उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया।

English summary

Taiwan has tracked 21 warplanes and five naval ships from China around the country with eight jets that crossed the Taiwan Strait median line.Taiwan's Ministry of National Defence said it had tracked 17 aircraft and five ships from China's military around the country by 5 pm on Friday, reported Taiwan News.