सातों समुद्र में है जितना पानी, सूरज पर है उससे भी बड़ा विशालकाय सोने का भंडार, जानिए अद्भुत खोज

नई दिल्ली, जुलाई 13: सोने का महत्व हम सब जानते हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था से लेकर भारतीय परंपरा तक... हर जगह सोने का कितना स्थान है, इससे हम सब वाकिफ हैं। पृथ्वी पर मौजूद सबसे कीमती धातुओं में से एक सोना है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो एक खोज की है, वो बेहद चौंकाने वाली है। वैज्ञानिकों को खोज में पता चला है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन देने वाले सूरज के पास सातों समुद्र से ज्यादा सोना है। सदियों पहले वैज्ञानिकों ने सोने के इस भंडार की खोज कैसे की और इसके पीछे क्या कहानियां हैं, आईये जानते हैं।

English summary

The amount of water in the seven seas on earth, there is a huge gold reserves on the sun even more.