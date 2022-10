श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने जीता बुकर पुरस्कार, 'द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा' नोवेल के लिए मिला सम्मान

International

Sri Lankan author Shehan Karunatilaka wins Booker Prize : श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंकाई लेखक को बुकर पुरस्कार ''द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा'' नोवेल के लिए दिया गया है। शेहान करुणातिलका को अंग्रेजी भाषा के साहित्यिक पुरस्कार बुकर अवॉर्ड के अलावा क्वीन कंसोर्ट कैमिला से ट्रॉफी सहित 50,000 (46,61,756 रुपये) पाउंड का पुरस्कार भी मिला है।

''द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा'' की कहानी श्रीलंका में 1990 के दौरान चल रहे गृहयुद्ध में समलैंगिक युद्ध फोटोग्राफर और जुआरी माली अल्मेडा के ऊपर आधारित है, जिनकी मौत हो जाती है।

श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने बुकर पुरस्कार लेने के बाद कहा, 'सेवन मून्स' (नोवेल) को लेकर मेरी आशा है कि ये भविष्य में पढ़ा जाएगा। ये श्रीलंका में पढ़ा जाता है, श्रीलंका में लोग इससे सीखते हैं कि कि भ्रष्टाचार, जातिवाद और वंशवाद के ये विचार कभी काम नहीं आते हैं और ना ही आने वाले हैं।'' लेखक शेहान करुणातिलका ने आगे कहा कि 'सेवन मून्स' बुकशॉप के फैंटेसी सेक्शन में हमेशा रहेगी और कभी आउटडेटेड नहीं होगी।

