श्रीलंका में राष्ट्रपति ने विपक्ष को सामूहिक सरकार बनाने का दिया न्योता, सेन्ट्रल बैंक के गवर्नर का इस्तीफा

कोलंबो, अप्रैल 04: आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में जनता के गुस्से को कुचलने के लिए श्रीलंकन सरकार ने देश में भले ही आपातकाल लगा दिया हो, लेकिन अब श्रीलंका की सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है।

तानाशाह राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में लगाया आपातकाल, भारत से 'नफरत' ने बनाया देश को कंगाल!

English summary

The President of Sri Lanka has invited the opposition to form a collective government. At the same time, the Governor of the Central Bank has resigned.