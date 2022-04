श्रीलंका के लिए संकट का साथी बना भारत, मदद पाकर राष्ट्रीय अस्पताल के डायरेक्टर ने भेजा भावुक संदेश

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, अप्रैल 06: अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसे श्रीलंका की स्थिति काफी खराब है और एक जिम्मेदार पड़ोसी देश होने के नाते भारत लगातार श्रीलंका की हरसंभव मदद कर रहा है। श्रीलंका में सबसे बड़ा संकट जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत है, जिसकी वजह से अब मरीजों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो रहा है। वहीं, भारत ने श्रीलंका को दवाओं का एक जखीरा भेजा है, ताकि श्रीलंकन मरीजों की जान पर खतरा ना आए।

देश डूबोकर भी इस्तीफा नहीं देंगे श्रीलंकन राष्ट्रपति, सेना-पुलिस में भिड़ंत, भूख से तड़पता देश कैसे बचेगा?

English summary

India is continuously helping Sri Lanka in financial crisis and the National Hospital of Sri Lanka has sent thanks to India for the help.