कहां भाग गए श्रीलंका के राष्ट्रपति, आखिर क्या था उस सूटकेस में!

कोलंबो, 9 जुलाई : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का वर्तमान ठिकाना अब कहा है यह किसी को मालूम नहीं है। आज प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर कहां भागे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शन के क्रम में एक श्रीलंकाई नौसेना जहाज पर एक सूटकेस को लोड किया गया था। स्थानीय मीडिया का दावा है कि वह सूटकेस राष्ट्रपति राजपक्षे के थे। बता दें कि, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के सामने गोटबाया राजपक्षे की इस्तीफे की मांग करते हुए कार्यालय और आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है।

Lmao people actually made the president pack his suitcase and run for his life😂😂 #GoHomeGota #අරගලයටජය #GoHomeRanil pic.twitter.com/gw7Zkr1I5a

ये भी पढ़ें : Sri lanka Crisis : राष्ट्रपति ने आवास छोड़ा, पूर्व मंत्री के साथ मारपीट, पीएम ने बुलाई आपात बैठक

English summary

ri Lanka President Gotabaya Rajapaksa fled his official residence today as thousands of anti-government protesters barged into his residence demanding his resignation. Amid the chaos, videos emerged of suitcases being loaded on a Sri Lanka Navy ship. Local media claims that the suitcases were of President Rajapaksa.