अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस एक्स रॉकेट का टॉयलेट हुआ खराब, अब डायपर पहनकर लौटेंगे अंतरिक्षयात्री

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 06: अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्षयात्रियों को कई बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। रविवार को स्पेस एक्स कंपनी के जिस रॉकेट से अंतरिक्षयात्री वापस धरती पर लौटने वाले हैं, उस रॉकेट का टॉयलेट खराब हो गया है, जिसके बाद अब अंतरिक्ष यात्रियों को डायपर पहनना पड़ेगा। खुद अंतरिक्षयात्रियों ने इस बात की जानकारी दी है।

English summary

The toilet of the SpaceX company's rocket on the space station has deteriorated, due to which the astronauts will now have to return wearing diapers.