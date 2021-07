भारत के 'गुप्ता ब्रदर्स' ने दक्षिण अफ्रीका में कैसे 'गृहयुद्ध' करवा दिया ?

International

oi-Abhijat Shekhar

जोहानिसबर्ग, जुलाई 14: भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर के रहने वाले तीन भाई हैं, नाम है, अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता...लेकिन आज ये तीनों भाई दक्षिण अफ्रीका में आग लगा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के कई इलाको में इन गुप्ता भाइयों की मेहरबानी की वजह से हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। गुप्ता भाइयों ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और उनके पूरे परिवार को भ्रष्टाचार की चाशनी में ऐसे डूबोया, कि पूर्व राष्ट्रपति तो खुद हवालात पहुंच गये, लेकिन पूरा दक्षिण अफ्रीका जल रहा है।

English summary

South Africa is in turmoil after the arrest of former President Jacob Zuma. What is his connection with Gupta Brothers after all?