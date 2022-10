Somalia Blast: आतंकी हमले से दहल उठा सोमालिया! कार ब्लास्ट में 100 लोगों की मौत, 300 घायल

International

सोमालिया की राजधानी मोगादिशू ( Mogadishu) में हुए दो कार बम विस्फोट (Somalia Blast) में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। बम धमाके की घटना शिक्षा मंत्रालय के बाहर हुई है। इस बम ब्लास्ट की घटना के बारे में जानकारी देते हुए देश के नवनियुक्त राष्ट्रपति हसन शेख महमूद (Hassan Sheikh Mohamud) ने बताया कि इस धमाके में कम से कम 300 लोग घायल हुए हैं।

Two car bomb explosions outside Somalia’s education ministry in its capital Mogadishu on Saturday left at least 100 people dead and 300 injured, the country’s newly-elected president Hassan Sheikh Mohamud said in a statement early Sunday.