अचानक जान से हाथ क्यों धोने लगे हैं रूसी कारोबारी? पुतिन राज में रहस्यमयी साजिश के हो रहे शिकार?

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, अप्रैल 29: सत्तावादियों के नियंत्रण में रहने वाले चीन और रूस को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है, कि यहां की राजनीतिक फिजा इतनी संदिग्ध और जहरीली है, कि अकसर बड़े और नामी नेता हो या उद्योगपति, जो भी सत्ता की आंखों का किरकिरा बनता है, वो 'गायब' हो जाता है। चीन में भी यही स्थिति है, कि जो भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नजरों को खटकता है, वो इस दुनिया से गायब हो चुके हैं और रूस में सिर्फ इस साल अब तक 6 प्रमुख कारोबारी आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर क्यों...

English summary

In Russia, in just 4 months of the year 2022, 6 elite businessmen have lost their lives. Are Russian businessmen falling prey to mysterious conspiracies under the Putin regime?