आतंकी गुरपतवंत सिंह ने जारी किया भारत का नया नक्शा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान को किया खालिस्तान में शामिल

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 24: खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर से भारत को टुकड़े करने का ख्वाब देखा है। हालांकि, इन आतंकियों का ये ख्वाब उनके मरने के साथ ही खत्म होगा, लेकिन इस बार खालिस्तानी आतंकियों ने जो नया नक्शा जारी किया है, उसमें उसने पंजाब को तो जोड़ा ही है, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों को भी खालिस्तान में शामिल कर लिया है।

English summary

Sikhs for Justice has released a new map of Khalistan, which includes Himachal Pradesh, Punjab as well as parts of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan in Khalistan.