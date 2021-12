मैनेजर ने नौकरी से निकाला, भड़के कर्मचारी ने करोड़ों रुपये के सुपरस्टोर को ही फूंक डाला, देखिए वीडियो

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, दिसंबर 24: वैसे मैनेजर, जो अपने कर्मचारियों को बात बात पर नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, या फिर वैसे बॉस, जो पल भर में अपने स्टाफ को नौकरी से बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए ये खबर चेतावनी भरी है। क्योंकि, नौकरी निकाले जाने के बाद एक सुपरस्टोर का कर्मचारी इस कदर भड़का, कि उसने सुपरस्टोर को ही फूंक डाला।

Huge #fire breaks inside one of the shopping malls in the #Russian city of #Tomsk , part of the roof #collapsed , according to the Ministry of Emergency Situations. #shopping #mall #Russia pic.twitter.com/ywlDkbqK5y

जब डॉयनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला 'दानव' पथ्वी पर गिरा था, तो धरती पर आ गई थी 'प्रलय'

English summary

It was very costly for a manager to fire an employee. After being fired by the boss, the employee burnt down the superstore itself.