'हमने सबक सीख लिया है', बातचीत के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, सुधर रहा पाकिस्तान?

पाकिस्तान इन दिनों बदहाल आर्थिक हालात से गुजर रहा है और खुद शहबाज शरीफ की सरकार पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी उन्हें संसद में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं।

Pakisatn News: इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है, कि 'पाकिस्तान ने अब सबक सीख लिया है।' पिछले साल नवंबर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के साथ सीजफायर समझौते को तोड़ने का ऐलान किया था और उसके बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। इन सबके बीच शहबाज शरीफ ने कहा है, कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 'महत्वपूर्ण और ईमानदार' बातचीत करना चाहते हैं।

English summary

Shahbaz Sharif has said in an interview given to Arabic news channel, that after fighting three wars with India, we have learned our lesson.