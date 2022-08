एक चालाक भेड़ 'शॉन द शीप' को NASA के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 5 अगस्त : बच्चों का लोकप्रिय कार्टून करैक्टर 'शॉन द शीप' जो कि एक लोकप्रिय भेड़ है, को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। है न बच्चों के लिए खुशी की खबर। क्योंकि यह इंसान के लिए एक छोटा कदम हो सकता है लेकिन एक भेड़ के बच्चे के लिए एक ऊंची उड़ान है। बता दें कि, शॉन के कठपुतली रूप को चंद्रमा पर आर्टेमिस I मिशन पर 'अंतरिक्ष यात्री' के रूप में एक सीट दी गई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने इसकी घोषणा की।

English summary

A popular sheep will soon be off to space, and while "it might be a small step for a human, it's a giant leap for lambkind". Shaun, the title character from the animated television series "Shaun the Sheep" has been selected as the first 'astronaut' abroad the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and European Space Agency's (ESA) Artemis 1 lunar mission. The clever sheep who is known for his misadventures will soon be flying off - in plushie form. Later this month he will travel far beyond the moon aboard NASA's unmanned Orion spacecraft before coming back to Earth in just over a month. As per an ESA statement, this voyage will be managed from the ground and will only have a woolly specialist as a passenger rather than a human crew.