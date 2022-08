यही हाल रहा तो ऋषि सुनक पिछड़ जाएंगे, लिज बन जाएंगी पीएम पद की 'प्रबल' दावेदार

International

oi-Artesh Kumar

लंदन,4 अगस्त : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक,ब्रिटिश विदेश सचिव लिज़ ट्रस से पिछड़ते जा रहे हैं। एक ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक, लिज़ ट्रस पीएम की रेस में ऋषि सुनक से आगे निकल चुकी हैं। अगर यह सर्वेक्षण सही है तो ऋषि का ब्रिटेन के पीएम बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। (Second survey Liz Truss ahead of Rishi Sunak in UK PM race)

English summary

Former Chancellor Sunak was found to have the support of 26 per cent, while 12 per cent were undecided. It is the second poll from Wednesday showing the Cabinet minister widening her lead over the British Indian ex-minister, with an earlier YouGov poll showing Truss was ahead among all age groups, across different parts of the country and among men and women.