ओमिक्रॉन वायरस सौ गुना कम जानलेवा, बुरा दौर खत्म! एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं!- रिसर्च

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 08: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि, कोरोना वायरस महामारी का बुरा दौर अब खत्म हो सकता है और कोरोना वायरस किसी मौसमी बीमारी की तरह ही बर्ताव कर सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि, कोरोना वायरस से मृत्युदर अब काफी ज्यादा कम है और ये मृत्युदर उतना ही है, जितना साधारण फ्लू से भी होता है।

Omicron की दहशत के बीच आई Good News, तो क्या कोरोना का खात्मा करेगा ये वेरिएंट?

English summary

Scientists have said that the Omicron variant is 100 times less lethal and now the bad days of the corona epidemic are over.