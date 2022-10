एशिया की तरफ आ रहा अमेरिका, भारत की तरफ बढ़ रहा ऑस्ट्रेलिया, पृथ्वी पर ऐसे बनेगा नया महादेश

International

oi-Abhijat Shekhar

Science news: प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है और प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि, पृथ्वी अपनी गति से आगे बढ़ रही है और नया आकार ले रही है। वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, उसमें पता लगा है, कि अभी दुनिया जिस आकार में है, आने वाले सैकड़ों सालों में उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और अभी जो नक्शा हम और आप देखते हैं, वो इतिहास बन जाएगा।

English summary

Amasia is a new continent is being formed on the earth. Scientists have discovered that the continent of America is moving towards Asia.