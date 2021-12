'निराशा में मुझे पैसों के लिए कार चलानी पड़ी थी', सोवियत संघ के टूटने पर इस हालत में पहुंच गये थे पुतिन

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, दिसंबर 13: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर को सोवियत संघ के पतन के बाद पैसों के लिए प्राइवेट कार चलानी पड़ी थी, ताकि वो पैसे काम सके। रूसी राष्ट्रपति पर ये बड़ा खुलासा किया है, रूस की सरकार द्वारा संचालित समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने। जिसने एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, 'सोवियत संघ के पतन के वक्त मुझे टैक्सी चलानी पड़ी थी''।

English summary

Vladimir Putin was in deep despair after the dissolution of the Soviet Union and had to drive a taxi to earn money.