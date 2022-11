यूक्रेन पर होगा 'टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन' से हमला! रूस ने की बैठक, बाइडेन की उड़ गई नींद

International

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन में जंग के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। कीव के शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि, अमेरिका यूक्रेन को हरसंभव सैन्य सहायता कर रहा है। इस वजह से कीव मॉस्को को अपने कई इलाकों से बाहर खदेड़ चुका है। वहीं पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन रूस पर हावी होता प्रतीत हो रहा है। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी बेड़े पर ड्रोन से हमले किए थे। इससे रूस काफी नाराज है। अब खबर है कि वरिष्ठ रूसी सैन्य नेताओं ने यूक्रेन में टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन (tactical nuclear weapon) के इस्तेमाल पर चर्चा की है। हालांकि, इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) मौजूद नहीं थे।

English summary

Senior Russian military leaders discussed tactical nuclear weapon use in Ukraine, according to some senior American officials, a report said. The leaders talked about how and when Russia may use the weapons in Ukraine. The discussion has added to the already heightened concern in Washington about Russia's possible nuclear weapon use.