'...तो तालिबान जल्द खो देगा अपनी शक्ति', रूसी राजनयिक ने अफगानिस्तान के भविष्य पर जताई चिंता

मॉस्को, दिसंबर 17: अफगानिस्तान में तालिबान के शासन पर रूसी राजनयिक की टिप्पणी तालिबान के नेताओं को परेशान करने वाली है। एक रूसी राजनयिक ने शुक्रवार को कहा है कि, अगर तालिबान के नेता, अफगान शांति वार्ता के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक समावेशी सरकार का गठन नहीं करते हैं, तो वे अफगानिस्तान में सत्ता खोने का जोखिम उठाएंगे।

English summary

A Russian diplomat has said that, if the Taliban does not form an inclusive government, it will lose its power in Afghanistan.