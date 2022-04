यूक्रेन युद्ध में उखड़ने लगे रूसी सेना के पैर, सात मोर्चों से हटी पीछे, कीव भी छोड़ा, हार रहे हैं पुतिन?

International

कीव/मॉस्को, अप्रैल 01: रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में अपना 'सैन्य अभियान' शुरू किया था और आज एक अप्रैल है, जब रूसी सेना के पैर यूक्रेन की धरती से उखड़ने लगे हैं। पिछले 35 दिनों से चल रही लड़ाई में यूक्रेन भले बर्बाद हो गया हो, लेकिन उसकी सेना ने हथियार नहीं डाले और इस युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक हीरो की तरफ उभरे हैं, जिन्होंने माथे पर मंडराते मौत के बावजूद राजधानी कीव नहीं छोड़ी। लेकिन, अब ऐसा लग रहा है, कि रूसी सेना के पैर उखड़ने लगे हैं और कम से कम 7 मोर्चों से रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है।

English summary

Russian soldiers are starting to lose their legs in the Ukraine war and the return of Russian troops from the capital Kyiv has been confirmed.