बच्चों को जंग की आग में झोंक देंगे पुतिन! चलाएंगे खतरनाक हथियार, रूस देगा सोवियत काल वाली ट्रेनिंग

oi-Artesh Kumar

रूस ने यूक्रेन जंग (Russia Ukraine conflict) में भारी संख्या में सैनिकों को खो दिया है। जंग जीतना देश के लिए बड़ी चिंता और आत्मसम्मान का विषय बन चुका है। इसको देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य लामबंदी के बाद अब पुराने युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। खबर के मुताबिक मास्को जल्द की सोवियत समय (Soviet Era) के बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल (Basic Military Training School) को फिर से शुरू करने जा रहा है।

English summary

ussia is bringing back Soviet-era military training in schools in the face of huge troop losses in Ukraine. Children will be taught how to handle and fire Kalashnikovs – as well as learning first aid and how to respond to chemical and nuclear attacks.