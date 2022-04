अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर रूस का हमला, चीन और इस्लामिक देशों का मिला साथ, भारत मानेगा?

International

मॉस्को/नई दिल्ली, अप्रैल 01: यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में बुरी तरह से जकड़ना शुरू कर दिया और रूस के पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन, युद्ध के एक महीने बीतने के बाद रूस ने जो चाल चली है, उसने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए हैं। रूस ने युद्ध से भी बड़ा हमला अमेरिका के डॉलर पर करना शुरू कर दिया है और इसमें उसे चीन के साथ साथ कई बड़े इस्लामिक देशों का साथ मिल रहा है।

अमेरिकी डॉलर पर पुतिन चलाएंगे हथौड़ा, रूबल में व्यापार करने का आदेश, कैसे होगा कारोबार? भारत पर प्रभाव

Russia has opened a front against the dollar and has got the support of China, which wants to trade with the yuan instead of the dollar in the world.